"Манчестер Сити" выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в городе

"Манчестер Сити" выразил соболезнования и слова поддержки всем пострадавшим от взрыва в концертном комплексе "Манчестер Арена". Напомним, вечером в понедельник на стадионе сразу после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте.
– Большой печалью отзываются в нас ужасные события на "Манчестер Арене", – гласит сообщение пресс-службы клуба. – Сейчас мы всем сердцем с пострадавшими и службами спасения нашего города.
Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.
Число пострадавших во время взрывов на "Манчестер Арене" возросло до 59
It's with great sadness we hear of the terrible events at the Arena. Our hearts go out to all affected and to our city's emergency services.– Manchester City (@ManCity) 23 мая 2017 г.