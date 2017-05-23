"Манчестер Сити" выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в городе

"Манчестер Сити" выразил соболезнования и слова поддержки всем пострадавшим от взрыва в концертном комплексе "Манчестер Арена". Напомним, вечером в понедельник на стадионе сразу после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте.

– Большой печалью отзываются в нас ужасные события на "Манчестер Арене", – гласит сообщение пресс-службы клуба. – Сейчас мы всем сердцем с пострадавшими и службами спасения нашего города.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.

Число пострадавших во время взрывов на "Манчестер Арене" возросло до 59