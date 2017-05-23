Полиция квалифицировала взрывы на "Манчестер Арене" как теракт

Глава полиции Манчестера Иан Хопкинс сообщил, что правоохранительные органы рассматривают единственной версией взрывов на "Манчестер Арене" теракт. Службы продолжают работу у стадиона, где собирают свидетельства очевидцев и другую информацию.

- Сейчас мы рассматриваем произошедшее как теракт до поступления новой информации, - приводит Sky слова Хопкинса.

В результате взрывов в фойе "Манчестер Арены" сразу после завершения концерта Арианы Гранде погибли 19 человек и около 50 получили ранения. По сообщению CNN, взрыв произвел террорист-смертник. Его личность уже установила полиция.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.