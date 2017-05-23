Число пострадавших во время взрывов на "Манчестер Арене" возросло до 59

Бригады "Скорой помощи" после взрывов на "Манчестер Арене" госпитализировали в больницы города 59 человек, сообщает медицинская служба в Твиттере. Кроме того, несколько человек были отпущены домой с места инцидента. Ранее полиция сообщала о том, что в больницы были доставлены 50 пострадавших.

Напомним, вечером в понедельник на стадионе сразу после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.