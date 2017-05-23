Полиция подтвердила гибель 19 человек в результате взрывов на "Манчестер Арене"

Полиция Манчестера подтвердила гибель 19 человек во время взрывов в фойе на "Манчестер Арене". Также сообщается о том, что около 50 человек получили ранения в результате этого инцидента. Взрывы прогремели сразу после завершения концерта Арианы Гранде. Основная версия произошедшего - теракт.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.