"Движение вверх" стал самым кассовым фильмом в истории российского кино

Фильм "Движение вверх" стал самой кассовой картиной в истории российского кинопроката, информирует "Кинобизнес Сегодня". По данным источника, сборы картины на 13 января составили 1,66 миллиарда рублей.

"Движение вверх" рассказывает историю сборной СССР по баскетболу в начале 70-х, у которой появляется новый тренер с амбициозными планами – обыграть непобедимую команду из США на Олимпиаде в Мюнхене. Ему удается заразить своим желанием спортсменов, и они одерживают верх. Золото Игр в Мюнхене стало первым в истории олимпийских побед отечественных баскетболистов. Фильм основан на реальных событиях, в нем сыграли Владимир Машков, Андрей Смоляков, Кирилл Зайцев, Сергей Гармаш, Марат Башаров.

Фильм "Движение вверх" вышел в прокат 28 декабря.