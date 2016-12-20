22:58 20 декабря | БОКС

Команда Поветкина пройдет тест на детекторе лжи

0
0
0
1

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский в эфире программы "Реальный бокс" заявил, что команда Александра Поветкина в ближайшее время пройдет тест на детекторе лжи. Сам боксер выразил уверенность, что в его лагере нет "предателей". В пробе А россиянина было обнаружено запрещенное вещество остарин. О результате теста стало известно за 20 часов до боя Поветкина с Бермейном Стиверном.

– Поделюсь с вами инсайдом, – сказала Рябинский. – На этой неделе вся команда Поветкина будет проходить полиграф.

Сыворотка правды для Поветкина

Опрос

Поветкин провалил допинг-тест. Что это значит для его карьеры?
голосовать
0
0
0
1
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

karlikf1

Ну и зачем? Фигня это всё - детектор лжи, детские забавы.

23:55 20 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ