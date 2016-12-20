Команда Поветкина пройдет тест на детекторе лжи

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский в эфире программы "Реальный бокс" заявил, что команда Александра Поветкина в ближайшее время пройдет тест на детекторе лжи. Сам боксер выразил уверенность, что в его лагере нет "предателей". В пробе А россиянина было обнаружено запрещенное вещество остарин. О результате теста стало известно за 20 часов до боя Поветкина с Бермейном Стиверном.

– Поделюсь с вами инсайдом, – сказала Рябинский. – На этой неделе вся команда Поветкина будет проходить полиграф.

Сыворотка правды для Поветкина