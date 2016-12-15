Мартен Фуркад: "Если IBU не дисквалифицирует допингеров, предлагаю бойкотировать все турниры"

Французский биатлонист Мартен Фуркад призвал всех бойкотировать соревнования, если виновные биатлонисты сборной России не понесут наказания за нарушение антидопинговых правил. Сегодня стало известно, что Международный союз биатлонистов получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами попавших под подозрение российских спортсменов. В нем фигурирует 31 человек, некоторые из которых уже завершили профессиональную карьеру.
– Это сложная тема, – цитирует NRK Фуркада. – Во-первых, нужно представить все факты по этому делу, а во-вторых, мы должны увидеть какое-то движение. IBU должен решить эту проблему, быть жестким с теми, кто обманывает. Это не один и не два человека, это сразу 31! Надеюсь, у них будет возможность дисквалифицировать их, раз биатлонисты не принимают никаких мер.
Если же никаких последствий не последует, я призывают всех своих товарищей по команде и конкурентов не участвовать в соревнованиях. Главное, чтобы IBU действовал прямо сейчас и принял решительные меры.
КВ3641
согласен. он говорит о доказательствах. пока есть только "подозрения"
01:29
Бен Ричардс
Как будто общее собрание в дурке. Ну ладно журналист написал идиотский заголовок, у него работа такая - привлекать внимание читателей, но многие похоже вообще читать не умеют. Повторяю для особо одарённых, что сказал Фуркад: НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ ФАКТЫ И ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ ТЕХ, КТО ПРИНИМАЛ ДОПИНГ. Где здесь атака на Россию? Что здесь неправильно? Он же НЕ ГОВОРИТ, ЧТО НУЖНО ОГУЛЬНО ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ ВСЕХ РОССИЙСКИХ БИАТЛОНИСТОВ И НАШУ ФЕДЕРАЦИЮ БИАТЛОНА.
01:22
докторр
Фуркад! Посмотри на себя в зеркало, наркоша с землистым цветом лица!
01:10
КВ3641
кстати, было бы интересно, повторно изучить пробы Магдалены Нойер, этой примы биатлона. помнится, ее скоропостижный уход в расцвете карьеры был похож скорее на бегство. и это странным образом совпало по времени с тем, как ее сестрицу поймали за интересное место (по данным СМИ)
00:58
доктор Фишер
Педрила Фуркад сам сидит на допинге. И давно нужно поднять вопрос о дисквалификации биатлонистов-педиков.
00:51
КВ3641
было бы забавно, если б не так грустно, слышать подобные слова от сплошь больных людей, сидящих на всяких "лекарствах" исключительно, что б не сдохнуть, обвинения в допинге... Хотя Фуркад особо отметил, что НУЖНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, а не "подозрения". хотя бы на этом спасибо. а уж если губер запел про капут, значит действительно тоска полная... ладно, хотя бы нервы восстановим за это время, да экраны телевизоров придется реже протирать, т.к. плеваться меньше будем, глядя на наших "чудоспортсменов". Нахр..ена нашим допинг??? ноги с руками выправлять надо. тут даже ведро допинга не спасет
00:47
fedland
Мартен, да успокойся ты, твоему доминированию ничто и никто не угрожает. У нас даже с допингом не могут ни стрелять, ни бежать...
23:58 15 декабря
Буква Ё
Ну так-то чего он такого сказал? Если спустят дело на тормозах, то и правда будет непорядочно. Но IBU вроде бы всегда жестко к делу подходит и наказывает всех попавшихся. Будь то Ахатова с Ярошенко, будь то Захенбахер
23:57 15 декабря
Весёлый©
Российский спорт всё. Аминь, стоя и не чокаясь, провожаем в последний путь. Но наши "Искандеры" хохочут!
23:48 15 декабря
spetrov
Упёртый русский, думаю, чтол он как раз доказательства и мел в виду, говоря про "представить все факты". Т.е. нужно доказывать.
23:43 15 декабря
abelix86
Лучше проверьте астматика Бьёрдалена. Уж за 40 лет, а бегает не хуже наших юниоров!!!!!!!!
23:41 15 декабря
spetrov
Русские нагнут..., а ты в адрес Канальи разве сомневался? Там не в чем сомневаться с самого начала. :)
23:40 15 декабря
spetrov
Басист, он с самого начала оговорился (это сложная тема, во-первых, нужно представить все факты по этому делу). Так что, в сущности, он прав. Но должны быть доказательства, а не так, что подозреваются и бла-бла-бла.
23:39 15 декабря
Басист
Кто громче всех кричит "Держи вора!"?
23:35 15 декабря
CanagliaVova
Новоуепинни Пора открытое письмо Трампу писать. #трамппомоги 23:21 ===================================================================================================== Плагиат. Российский парламент устами Лебедева уже попросил Трампа о помощи: https://www.sport-express.ru/doping/news/igor-lebedev-doklad-maklarena-potok-falshi-tramp-dolzhen-polozhit-etomu-konec-1075247/
23:24 15 декабря
Новоуепинни
Пора открытое письмо Трампу писать. #трамппомоги
23:21 15 декабря
adamantane'
Деловооой! Сам-то ты чист? Сумлеваюсь дюже. Забавно написано: "последствий не последует" ))) Помнится, и Фелпс катил бочку на Ефимову, и Уильямс-старшая на Шарапову... На самом деле, это только для голштинских чмок биатлон останется интересным, если в нём не будут выступать российские спортсмены (речь о мужиках; в случае с девушками отряд, увы, даже не заметит потери бойца), а так, даже европейские болельщики быстро затоскуют по КОНКУРЕНЦИИ.
23:16 15 декабря
Новоуепинни
Шипулин, чо молчишь? Ты ж обычно болтливый )) За Хрустальным шлемом небось опять собрался? )) Или уже прикидываешь как сунуться депутатом в свой областной парламентик? ))
23:12 15 декабря
maximum080
Я американцев не боюсь с ихними базами, зомбиящик не про меня.
23:10 15 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
По допингу - ЧИСТАЯ ПОЛИТИКА (что Мишки уже подтвердили). Я понимаю, что нашей устаревшей фармой все можно объяснить. Только у хохлов и белорусов она еще более убогая (или такая же совковая) - но их не ловят. Поэтому - чистая политика
23:08 15 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
maximum080 Вообще-то тогда кусок Охотского моря (которое щас наше внутреннее) попадает японцам, со всеми ресурсами. Плюс базы америкосов, которые могут построить прям там и запереть наш Тихоокеанский флот (как в Турции проливами заперт наш черноморский)
23:07 15 декабря
maximum080
Да пусть отдает люди хоть нормально поживут. Великая нация а ютятся на островах где каждый день то цунами то землятрясение. А от нас не убудет, а то нахапали территорий, а ума не дадим.
23:05 15 декабря
Букер
Если марти поссыт в баночку, она расплавится. А если серьезно, наши все жрут почти поголовно допинг...ну *ука где результаты??? Фуркад чистый и делает наших напичканых допингом??? WTF ???
22:58 15 декабря
CanagliaVova
Почему атакует? Фуркад обороняется от мошенничества России
22:58 15 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
waleriy Не истери. Есть лазейка в законе, никто не мешал ей воспользоваться и самим сделать исключения и быть астматиками. Только наши чинуши бездарные кроме громких лозунгов ничего не умеют. Щас вон Курилы отдавать собрались...
22:57 15 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
Посоны, говорят, Путин Курилы японцам отдаст. Правда-нет?
22:55 15 декабря
waleriy
Вся сборная норвегии и франции употребляют допинг и это все сходит им с рук потому что они сами себя проверяют. Если мы употребляем допинг , то где доказательства-это все домыслы А лягушатники и норги под видом астматиков жрут их тоннами, тогда если они такие больные , то почему бы им не выступать в паралимпийзме? Весь этот западный мир всегда ненавидел Россию и будет делать все чтобы нам было плохо.
22:54 15 декабря
svs
То бишь нам жрать допинг положено по состоянию здоровья. А русским кто разрешил?
22:54 15 декабря
tryam
молодчик в спринте под конец 15 секунд отыграть явно не у слабейшего Шипы, наверняка есть терапевтическое исключение :)
22:50 15 декабря
L&M
onlywhitespartak---------А, например, Исинбаева, соперницы которой валились на высотах, которые она даже за тренировочные не считала, - тоже стопудовый допингёр?
22:48 15 декабря