Мартен Фуркад: "Если IBU не дисквалифицирует допингеров, предлагаю бойкотировать все турниры"

Французский биатлонист Мартен Фуркад призвал всех бойкотировать соревнования, если виновные биатлонисты сборной России не понесут наказания за нарушение антидопинговых правил. Сегодня стало известно, что Международный союз биатлонистов получил от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) список с именами попавших под подозрение российских спортсменов. В нем фигурирует 31 человек, некоторые из которых уже завершили профессиональную карьеру.

– Это сложная тема, – цитирует NRK Фуркада. – Во-первых, нужно представить все факты по этому делу, а во-вторых, мы должны увидеть какое-то движение. IBU должен решить эту проблему, быть жестким с теми, кто обманывает. Это не один и не два человека, это сразу 31! Надеюсь, у них будет возможность дисквалифицировать их, раз биатлонисты не принимают никаких мер.

Если же никаких последствий не последует, я призывают всех своих товарищей по команде и конкурентов не участвовать в соревнованиях. Главное, чтобы IBU действовал прямо сейчас и принял решительные меры.