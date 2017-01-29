Юлия Степанова: "Многие спортсмены высокого уровня настроены против меня"

Информатор ВАДА Юлия Степанова призналась, что не все спортсмены доброжелательно к ней относятся. Она подчеркивает, что ощущает недоверие не только со стороны россиян, но и за рубежом.
– Я пыталась помочь спорту, помочь спортсменам, но, к сожалению, отношение в России, например, не меняется, – цитирует Reuters Степанову. – Даже иностранные спортсмены не всегда дружелюбны. Они приветствуют меня всегда, но я знаю, что многие спортсмены на самом высоком уровне настроены против меня. Иногда это по ним заметно.
ФанФаныч
Beard (Бороде) 11:23 29 ЯНВАРЯ 1)/..о высокопарных словах...и ужасе.. / Можно выражаться на слэнге, но, вот, например, Булат писал «Высокопарных слов не стоит опасаться»; 2)/насчет баранов/ всякий способен обидеть собеседника инкогнито в интернете, но, (чит Андрей Миронов) не всякий возьмется помочь материально; 3) кстати, для НАШИХ Родина пишется с большой буквы – она одна, а у ЧистоплЮли много родин- с маленькой, 4) /какой народ такая и "родина"/- не верьте, народ везде хороший (фермер-крепыш на иунагурации сказал – мы не СМИ –мы нормальные) , а ВОРЬЁ не имеет ни нации ни отечества- и имя им СВОРА.
14:07
ФанФаныч
ЧистоплЮля
19:51 29 января
andyk82
Beard я родился в России,мать у меня русская,родилась в Иркутске,отец родился в Брянске,тоже русский -------------------------------- А живешь в Бердичевске или Житомире? Так-то не очень хорошая информация для некролога потенциального участника АТО
17:24 29 января
джей
Предателей и стукачей не любят везде. И от этого Степанова уже не отмоется никогда !
16:49 29 января
Beard
spetrov Beard, гуляй, гуляй, украинец. Без хохлов разберемся......................... по существу есть что возразить?Каждый раз раз жду возражений по существу вопроса,и каждый раз ты ты переходишь к вопросу о национальности.Я понимаю,что по причине твоего юного возраста (этот вопрос уже люди выяснили на одной из веток),до тебя не доходит с первого раза,отвлекись от деревянных игрушек и запомни,я родился в России,мать у меня русская,родилась в Иркутске,отец родился в Брянске,тоже русский.Так вот,я русский настолько,насколько мы можем быть русскими после 300-летнего монголо-татарского ига.И ещё,я с чужими детьми стараюсь не общаться,особенно с дурно воспитанными.
15:27 29 января
miker65
Бронепоезд, да причем здесь дорожка... Человек она принципиальный. У нас несколько тысяч легкоатлетов. Все - премудрые пескари в норах сидят и молчат! И журналистов десятки тысяч.а Те тоже - пескари поголовно!
14:23 29 января
бронепоезд
miker65 Молодец, Степанова! Настоящий герой! Практически единственный честный человек нашелся в нашей легкой атлетике! Удачи тебе на дорожке!------------Конечно!Ногами то бегать не умеет,но носоглотка развита хорошо.Прям героиня "дорожек". 13:51
14:09 29 января
miker65
Молодец, Степанова! Настоящий герой! Практически единственный честный человек нашелся в нашей легкой атлетике! Удачи тебе на дорожке!
13:51 29 января
Алый Дракон
CanagliaVova 2Алые Гланды. Нет, из любви к тебе 13:22 ...Что, болезный, то, что очень "умный" пост написал - фигня, да?)... Зато сразу 45 рублей на счет капнуло, да?)) Заметь, никто, кроме тебя, про "45 рублей" здесь ни разу не писал - это ту СВОЮ з/п сдал )))... Кучеряво живете, тролли - 10 постов в день катаешь, а на выходе минимум 27 штук в месяц )))... За то, чтобы других грязью поливать ))... Да в провинции люди бы тебя на куски порвали за то, что ты такие деньги ТАКИМ способом получаешь )... Впрочем, чего тебя рвать-то на куски - ты один сплошной кусок и есть - кусок г...а )...
13:28 29 января
spetrov
А вообще забавно наблюдать, как кастрюлеголовые, отказавшиеся от своего прошлого, в перерывах между производством картонных танков лезут сюда поучать граждан значительно более успешной страны. :)
13:23 29 января
CanagliaVova
2Алые Гланды. Нет, из любви к тебе
13:22 29 января
Алый Дракон
Beard и CanagliaVova - а вы оба на каждой ветке отписываетесь исключительно "из любви к искусству", да?))... Ой, ребятки, не смешите мои гланды!)))... Вот вы-то как раз яркое подтверждение такого понятия, как "проплаченный тролль" ))...
13:16 29 января
Beard
CanagliaVova 2бронепоезд. Я им восторгаюсь. 45 рублей за каждый месседж! Предприимчивый и плодовитый бот :-D..........да он с утра на каждой ветке первый отписывается.бывает по два-три раза
12:50 29 января
бронепоезд
CanagliaVova Ну развлекайся дальше,раз по теме сказать нечего.
12:12 29 января
CanagliaVova
2бронепоезд. Я им восторгаюсь. 45 рублей за каждый месседж! Предприимчивый и плодовитый бот :-D
12:04 29 января
бронепоезд
CanagliaVova Спетров - ходячая реклама российского ПТУ 11:56--------------Ты по ходу к нему неровно дышишь.
12:00 29 января
CanagliaVova
Спетров - ходячая реклама российского ПТУ
11:56 29 января
spetrov
...Что характерно, преступник как раз главный информатор Макларена, причем доказанный преступник. Да и эта мадам доказанный преступник, ведь ее поймали на допинге. Но очередной преставитель хохлов почему-то про эти "тонкости" забывает.
11:54 29 января
spetrov
Beard, гуляй, гуляй, украинец. Без хохлов разберемся. Как там, кстати, поживает руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота? Доволен ли им народ? Жить стало лучше, жить стало веселей? А вы грозились в случае чего еще один майдан устроить. Что-то не выгорает у онижедетей без западных печенек.
11:52 29 января
Beard
ФанФаныч .................... Кинула честь в спорте, подставила подругу,предала родину.Какие высокопарные слова ...........ужас,куда пришла страна?!Это не страна-это палата №5.Сказать вору,что он вор,бандиту,что он бандит,взяточнику,что он взяточник_теперь в России называется "предать родину"!!!! Если на заводе все воруют,вплоть до директора завода,надо идти в милицию,если в милиции крышуют директора завода,надо идти в прокуратуру,если прокуратура крышует милицию ,если прокуратура ничего не делает,надо брать вилы и идти на площадь к губернатору.кстати БаранБараныч,Родина пишется с большой буквы,хотя какой народ такая и "родина".
11:23 29 января
ФанФаныч
Прежде чем писать подумай, кого ты хочешь обмануть нас или себя. Кинула честь в спорте, подставила подругу, предала родину. Печальна твоя участь ...
10:52 29 января
spetrov
Vlаdimir, не просто вынесла, еще и напридумывала при этом с три короба. Впрочем, уже одно то, что она оказалась с преступником Родченковым по одну сторону баррикад, говорит о многом. Отличную компанию себе нашла.
10:41 29 января
spetrov
А ты думала, что кому-то здесь будешь интересна. Давай до свидания.
10:39 29 января
Vlаdimir
Есть такое понятие как "корпоративная этика". Ты его нарушила, вынеся "сор из избы". Это не приветствуется ни в какой профессиональной среде.
10:37 29 января
alexscifo
Предатель он и на луне предатель. иностранные спортсмены знают, что она может и их "секреты" сдать)
10:17 29 января
Глеб
Ну да, предала родную страну, а теперь вдруг выяснила, что и в России к ней плохо относятся, и за рубежом с недоверием. Действительно, с чего бы это?
10:15 29 января
oleg.bob
Тебя вообще надо изолировать!
10:06 29 января
анин
А чего она ожидала? Что ее на руках будут носить?
10:01 29 января