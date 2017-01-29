Юлия Степанова: "Многие спортсмены высокого уровня настроены против меня"

Информатор ВАДА Юлия Степанова призналась, что не все спортсмены доброжелательно к ней относятся. Она подчеркивает, что ощущает недоверие не только со стороны россиян, но и за рубежом.

– Я пыталась помочь спорту, помочь спортсменам, но, к сожалению, отношение в России, например, не меняется, – цитирует Reuters Степанову. – Даже иностранные спортсмены не всегда дружелюбны. Они приветствуют меня всегда, но я знаю, что многие спортсмены на самом высоком уровне настроены против меня. Иногда это по ним заметно.