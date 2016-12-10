Виталий Мутко: "Переизбрание Шляхтина - разумное решение ВФЛА"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал разумным решение переизбрать Дмитрия Шляхтина на пост президента ВФЛА. Шляхтин возглавил федерацию в январе, сменив уволенного за многочисленные допинговые скандалы Валентина Балахничева. В пятницу он был избран на четырехлетний срок.

- Мне кажется, что это разумное решение федерации, чтобы продолжить работу, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Потому что Шляхтин уже сегодня находится в процессе восстановления федерации, в процессе взаимодействия с независимой комиссией Андерсена. С другой стороны, появились новые люди - я очень рад, что Андрей Сильнов станет вице-президентом.

У Шляхтина задача - восстановить федерацию легкой атлетики в международной федерации, вернуть российских спортсменов на международную арену. А вторая задача – нормализовать работу федерации, сделать нормальную программу ее развития и конечно же подготовить нормального руководителя. У него есть вице-президент Сильнов, есть вице-президент Юрий Борзаковский, есть новый состав президиума – теперь можно нормально работать.

Напомним, что ВФЛА была исключена из ИААФ на основании отчета независимой комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда. В связи с этим российские спортсмены не могут участвовать в международных турнирах. В частности, сборная России почти в полном составе, за исключением Дарьи Клишиной, пропустила Олимпиаду-2016.