Татьяна Чернова: "Я буду отстаивать свои позиции в суде"

Российская легкоатлетка Татьяна Чернова сообщила, что в судебном порядке будет оспаривать решение МОК о лишении ее бронзовой медали Олимпиады в Пекине. Сегодня стало известно, что по итогам перепроверки допинг-проб в ее анализе обнаружен запрещенный стероид туринабол. Напомним также, что в ноябре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Чернову бронзы Олимпиады-2012 и золота чемпионата мира-2011.

- Комментировать решение (МОК) я не буду, мои дальнейшие действия – суды, CAS. Я буду отстаивать свои позиции, - цитирует "Р-Спорт" Чернову. - Возврат медалей? Этот вопрос мы уже с федерацией обсудим.

Чернова лишена бронзовой медали Олимпиады в Пекине