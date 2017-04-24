Чернова лишена бронзовой медали Олимпиады в Пекине

Российская многоборка Татьяна Чернова лишена бронзовой медали Олимпийских игр в Пекине, информирует официальный сайт МОК. По итогам перепроверки допинг-проб в ее анализе обнаружен запрещенный стероид туринабол. Спортсменка должна вернуть свои награды, а результаты соревнований будут пересмотрены.
В настоящее время 29-летняя Чернова отбывает двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В ее крови был найден тот же туринабол. Результаты Черновой за период с 15 августа 2009 года по 14 августа 2011 года были аннулированы.
Также аннулированы результаты россйского спринтера Максима Дылдина, показанные на Олимпиаде в Лондоне на дистанции 400 м, а также в эстафете. Он наказан за наличие и/или использование запрещенной субстанции, а также ее метаболитов или маркеров. Результаты российской эстафетной команды (пятое место) на дистанции 400 м аннулированы.
Отметим, что 29-летний спортсмен в январе 2017 года был также дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Он получил наказание за отказ и неявку на процедуру сдачи проб. Срок отстранения отсчитывается с 6 января 2017 года.
совва
Обама насильно пичкал наших легкоатлетов, давно всем известно))
17:53
Leonsio_
Это все Родченко виноват!!! Журналисты, бичуйте!!!
17:50
pojarniy
Эй патриоты, что заткнулись про допинг. Мутко АУ!!!!!! Что нет заинтерисованности государственных структур, все на допинге все Олимпиады 2008,2012, 2016 и ЧМ по легкой и тяжелой атлетике. И все чинно и благородно. ПОЗОРНИК МУДКО , что молчишь? Уже сами стали сознаваться, ради своей выгоды спортсмены. Все уедут зарубеж, вот посмотрите и зимники и летники.
17:46