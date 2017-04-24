Чернова лишена бронзовой медали Олимпиады в Пекине

Российская многоборка Татьяна Чернова лишена бронзовой медали Олимпийских игр в Пекине, информирует официальный сайт МОК. По итогам перепроверки допинг-проб в ее анализе обнаружен запрещенный стероид туринабол. Спортсменка должна вернуть свои награды, а результаты соревнований будут пересмотрены.

В настоящее время 29-летняя Чернова отбывает двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В ее крови был найден тот же туринабол. Результаты Черновой за период с 15 августа 2009 года по 14 августа 2011 года были аннулированы.

Также аннулированы результаты россйского спринтера Максима Дылдина, показанные на Олимпиаде в Лондоне на дистанции 400 м, а также в эстафете. Он наказан за наличие и/или использование запрещенной субстанции, а также ее метаболитов или маркеров. Результаты российской эстафетной команды (пятое место) на дистанции 400 м аннулированы.

Отметим, что 29-летний спортсмен в январе 2017 года был также дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Он получил наказание за отказ и неявку на процедуру сдачи проб. Срок отстранения отсчитывается с 6 января 2017 года.