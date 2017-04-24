16:46 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Чернова лишена бронзовой медали Олимпиады в Пекине

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Российская многоборка Татьяна Чернова лишена бронзовой медали Олимпийских игр в Пекине, информирует официальный сайт МОК. По итогам перепроверки допинг-проб в ее анализе обнаружен запрещенный стероид туринабол. Спортсменка должна вернуть свои награды, а результаты соревнований будут пересмотрены.

В настоящее время 29-летняя Чернова отбывает двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В ее крови был найден тот же туринабол. Результаты Черновой за период с 15 августа 2009 года по 14 августа 2011 года были аннулированы.

Также аннулированы результаты россйского спринтера Максима Дылдина, показанные на Олимпиаде в Лондоне на дистанции 400 м, а также в эстафете. Он наказан за наличие и/или использование запрещенной субстанции, а также ее метаболитов или маркеров. Результаты российской эстафетной команды (пятое место) на дистанции 400 м аннулированы.

Отметим, что 29-летний спортсмен в январе 2017 года был также дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Он получил наказание за отказ и неявку на процедуру сдачи проб. Срок отстранения отсчитывается с 6 января 2017 года.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (3)
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совва

Обама насильно пичкал наших легкоатлетов, давно всем известно))

17:53

Leonsio_

Это все Родченко виноват!!! Журналисты, бичуйте!!!

17:50

pojarniy

Эй патриоты, что заткнулись про допинг. Мутко АУ!!!!!! Что нет заинтерисованности государственных структур, все на допинге все Олимпиады 2008,2012, 2016 и ЧМ по легкой и тяжелой атлетике. И все чинно и благородно. ПОЗОРНИК МУДКО , что молчишь? Уже сами стали сознаваться, ради своей выгоды спортсмены. Все уедут зарубеж, вот посмотрите и зимники и летники.

17:46