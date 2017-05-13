Сергей Шубенков: "Ребята встретили на позитиве"

Россиянин Сергей Шубенков в интервью Rusathletics.com подчеркнул, что у него не было проблем в общении с другими спортсменами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае. Это был первый международный старт для легкоатлета с ноября 2015 года. Чемпион мира-2015 показал пятый результат.

– Показалось, что вы немного засиделись на старте…

– Нет, что вы! Просто Маклеод пулей вылетает из колодок, а я его обычно догоняю, но сегодня он с каждым барьером был все дальше и дальше. Сил у меня вагон, но надо разбежаться, поэтому надо стартовать и стартовать, как можно больше. Просто весь прошлый год я соревновался только дома и, выбегая уже из колодок, оставался один. А здесь все не просто рядом, но еще и впереди, непривычно как-то было, да и руками побились друг об друга. Так что все в порядке, все идет по плану.

– Как встретили вас ребята?

– Все прошло на позитиве. Все говорили "welcome". Степень радости при виде меня у многих, конечно, разная, но у всех позитивная. С кем-то обнимались, с кем-то просто за руку здоровались, но все было очень доброжелательно. Так что с нетерпением жду следующего старта!