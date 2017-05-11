Сергей Шубенков: "Позвонили, "нагрузили", теперь придется бежать еще быстрее"

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков выразил опасения по поводу дополнительной ответственности в связи с первыми официальными стартами после получения индивидуального допуска. С конца 2015 года российские легкоатлеты не допускаются к международным турнирам в связи с исключением ВФЛА из ИААФ на основании отчета комиссии ВАДА. Шубенков вошел в число спортсменов, получивших допуск как нейтральные атлеты. Первым стартом для него станет этап "Бриллиантовой лиги" в Шанхае.

– Раньше вы ездили на "Бриллиантовую лигу" и, если откровенно, никому, кроме любителей легкой атлетики, не было до этого дела. Сейчас за вашим выступлением будет следить гораздо больше людей, чем обычно, вы это понимаете?

– Даже не задумывался. Вот зачем вы сказали? Хотя к "Бриллиантовой лиги", думаю, все-таки такого уж внимания не будет.

– Только-только вернулась после дисквалификации Мария Шарапова, и интерес публики к ее первому матчу в Штутгарте был сопоставим с тем, который бывает в финальных матчах турниров "Большого шлема" с ее участием. У вас ситуация похожая. Будьте готовы.

– Кажется, понимаю, о чем вы говорите. Некоторые мои знакомые, далекие от легкой атлетики, уже начинают интересоваться: "А что у тебя теперь? А когда? А что такое "Бриллиантовая лига"?.. Так, стоп. Вы хотите навесить на меня еще больше ответственности? Вот позвонили, "нагрузили"... Придется теперь бежать еще быстрее, ё-моё! (Владимир ИВАНОВ)

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