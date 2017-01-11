Мария Кучина: "Бесит, что мы должны выпрашивать разрешение выступать"

Чемпионка мира-2015 в прыжках в высоту Мария Кучина с возмущением прокомментировала ситуацию с подачей индивидуальных заявок российскими спортсменами. В связи с дисквалификацией ИААФ Россия отстранена от международных турниров, Кучина стала первой, подавшей индивидуальную заявку на участие в стартах. Сегодня она выполнила норматив для участия в чемпионате мира, показав на турнире в Челябинске результат 1,94.

- Меня очень нервирует и бесит, что мы должны упрашивать разрешить нам выступать там, где мы и так имеем полное право соревноваться, - сказала Кучина. - Мы чисты, хотим прыгать с ведущими спортсменами на лучших площадках мира, но нас по-прежнему никуда не пускают. Очень надеюсь на скорейшее разрешение всей этой ситуации. Хотелось бы выступить на международных стартах уже этой зимой. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Кучиной