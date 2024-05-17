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Олимпийский чемпион Иваненко рассказал проблемах в российской спортивной ходьбе

Владислав Корегин
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Олимпийский чемпион 1988 года в ходьбе на 50 км Вячеслав Иваненко объяснил снижение количества российских атлетов, занимающихся спортивной ходьбой.

«Почему на чемпионат России приехало немного участников? Считаю, что это связано с недостаточным финансированием в регионах, которые не могут послать на соревнования больше своих спортсменов. Также следует больше поддерживать молодых спортсменов, которые учатся в последних классах школ. Это самый тяжелый период для них, потому что спортсмены стоят перед выбором: целенаправленно готовиться к поступлению в вуз или продолжать тренироваться», цитирует Иваненко ТАСС.

10 мая в Казани прошел чемпионат России по спортивной ходьбе. За титулы сильнейших ходоков страны на дистанции 20 км боролись 13 мужчин и 7 женщин, на дистанции 35 км 8 мужчин и 5 женщин, причем две из них, Екатерина Ежова и Надежда Ратникова, являются тренерами.

Источник: ТАСС
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