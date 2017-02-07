Андрей Сильнов: "Хочется закрыть вопрос с допингом раз и навсегда"

Первый вице-президент ВФЛА, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов на пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета ИААФ, отметил, что международная федерация не хочет замечать положительных моментов. По его словам, она видит только негатив.

Напомним, вчера ИААФ на заседании в Монако оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов. Полного восстановления, по словам главы рабочей группы Руне Андерсена, российская легкая атлетика дождется не раньше ноября 2017 года.

– Наши доводы не доходят до международной федерации или она не совсем правильно их понимает, как вы считаете?

– Там не хотят замечать положительных моментов, стараются "из булочки вытащить изюминку", а все плохое оставить. То есть весь негатив снаружи, а все хорошее остается незамеченным. Почему так происходит – это уже другой вопрос. Хотя положительных моментов не так и мало. Вы видите, что процесс идет и необходимые критерии мы выполняем. Затем идет новая партия требований. Мы их опять выполняем, и этот процесс идет и идет.

– Восстановление РУСАДА даст какой-то толчок к улучшению отношений?

– Восстановление РУСАДА – это уже не наш вопрос, но в любом случае это нужно делать. Нужно восстановить РУСАДА в правах, она должна работать, и тогда уже будем думать, как взаимодействовать. Хочу еще раз повторить, что положительные моменты есть, увеличен пул тестируемых спортсменов, чтобы выполнить один из критериев.

– Какие будут дальнейшие шаги ВФЛА?

– Стратегия должна быть одна, она есть, и будет продолжаться. Первое – это восстановиться. Нужно более плотное взаимодействие, мы должны выполнить критерии, поставленные перед нами, и уже не возвращаться к этому, чтобы тема была закрыта и никаких моментов больше не возникало. А то мы их выполнили, а какой-то момент опять появляется. Говорят, вы тут не доделали, там не сделали. Хочется все сделать, чтобы вопросов больше не было, и закрыть вопрос с допингом раз и навсегда. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)