Азат Сафенко: "Зяпаев показал результат, достойный медали Паралимпиады-2016"

Старший тренер сборной России Азат Сафенко уверен, что Антон Зяпаев показал на всероссийских соревнованиях результат, с которым он мог бы претендовать на медаль Паралимпийских игр-2016. В Подмосковье 8 - 9 сентября проходят альтернативные соревнования для отстраненных от Паралимпиады-2016 российских паралимпийцев.

- В целом результаты получились предсказуемыми, но были и сенсационные. Например, в финале у мужчин победить должен был другой, а выиграл Антон Зяпаев с высоким техническим результатом, - цитирует "Р-Спорт" Сафенко. - Ниже 28 он не стрелял. Это у здоровых считается очень хорошим показателем. Среди паралимпийцев это очень высокий результат. На Паралимпиаде могла быть медаль с таким техническим результатом. Зяпаев регулярно стреляет 28 - 30 очков, это значительный показатель. Результаты в женских финалах хорошие, но погодные условия мешали, очень холодно. У спортсменов замерзают пальцы, тяжеловато. А так у всех есть возможность попасть в "десять".