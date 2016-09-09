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Азат Сафенко: "Зяпаев показал результат, достойный медали Паралимпиады-2016"

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Старший тренер сборной России Азат Сафенко уверен, что Антон Зяпаев показал на всероссийских соревнованиях результат, с которым он мог бы претендовать на медаль Паралимпийских игр-2016. В Подмосковье 8 - 9 сентября проходят альтернативные соревнования для отстраненных от Паралимпиады-2016 российских паралимпийцев.

- В целом результаты получились предсказуемыми, но были и сенсационные. Например, в финале у мужчин победить должен был другой, а выиграл Антон Зяпаев с высоким техническим результатом, - цитирует "Р-Спорт" Сафенко. - Ниже 28 он не стрелял. Это у здоровых считается очень хорошим показателем. Среди паралимпийцев это очень высокий результат. На Паралимпиаде могла быть медаль с таким техническим результатом. Зяпаев регулярно стреляет 28 - 30 очков, это значительный показатель. Результаты в женских финалах хорошие, но погодные условия мешали, очень холодно. У спортсменов замерзают пальцы, тяжеловато. А так у всех есть возможность попасть в "десять".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20160909/1070980429.html

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