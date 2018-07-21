Трамп требует от НФЛ наказывать игроков за протест во время исполнения гимна США

Президент США Дональд Трамп вновь затронул тему игроков НФЛ, которые становятся на колени в знак протеста. Он призвал лигу дисквалифицировать таких спортсменов.

- Не могу поверить, что продолжаются дебаты вокруг исполнения гимна США на матчах НФЛ, - написал президент в Твиттере. - Разве не прописано в контракте, что игроки должны стоять по стойке "смирно" и держать руку на сердце во время исполнения гимна? Комиссионер НФЛ, который зарабатывает 40 миллионов долларов, должен сделать заявление. В первый раз встал на колени - пропускаешь матч, во второй раз - пропускаешь весь сезон и не получаешь зарплату.

Некоторые игроки НФЛ становятся на колени во время исполнения национального гимна в знак протеста против притеснений темнокожих в США.