Трамп требует от НФЛ наказывать игроков за протест во время исполнения гимна США

Президент США Дональд Трамп вновь затронул тему игроков НФЛ, которые становятся на колени в знак протеста. Он призвал лигу дисквалифицировать таких спортсменов.
- Не могу поверить, что продолжаются дебаты вокруг исполнения гимна США на матчах НФЛ, - написал президент в Твиттере. - Разве не прописано в контракте, что игроки должны стоять по стойке "смирно" и держать руку на сердце во время исполнения гимна? Комиссионер НФЛ, который зарабатывает 40 миллионов долларов, должен сделать заявление. В первый раз встал на колени - пропускаешь матч, во второй раз - пропускаешь весь сезон и не получаешь зарплату.
Некоторые игроки НФЛ становятся на колени во время исполнения национального гимна в знак протеста против притеснений темнокожих в США.
The NFL National Anthem Debate is alive and well again - can’t believe it! Isn’t it in contract that players must stand at attention, hand on heart? The $40,000,000 Commissioner must now make a stand. First time kneeling, out for game. Second time kneeling, out for season/no pay!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 июля 2018 г.