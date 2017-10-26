Супербоул - самый дорогой бренд, чемпионат мира ФИФА - четвертый

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных событий. Как и прежде, этот список возглавляет Супербоул, который оценивается в 663 миллиона долларов. Также в тройке - летние и зимние Олимпийские игры.

Чемпионат мира по футболу оценивается в 229 миллионов долларов, а Лига чемпионов - в 185 миллионов. Полностью рейтинг выглядит так:

1. Супербоул - 663 миллиона долларов

2. Летние Олимпийские игры - 419

3. Зимние Олимпийские игры - 285

4. Чемпионат мира ФИФА - 229

5. NCAA финал четырех - 228

6. Рестлермания - 195

7. Лига чемпионов УЕФА - 185

8. Плей-офф College football - 176

9. Дайтона 500 - 140

10. Мировая серия (бейсбол) - 124