Супербоул - самый дорогой бренд, чемпионат мира ФИФА - четвертый

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных событий. Как и прежде, этот список возглавляет Супербоул, который оценивается в 663 миллиона долларов. Также в тройке - летние и зимние Олимпийские игры.
Чемпионат мира по футболу оценивается в 229 миллионов долларов, а Лига чемпионов - в 185 миллионов. Полностью рейтинг выглядит так:
1. Супербоул - 663 миллиона долларов
2. Летние Олимпийские игры - 419
3. Зимние Олимпийские игры - 285
4. Чемпионат мира ФИФА - 229
5. NCAA финал четырех - 228
6. Рестлермания - 195
7. Лига чемпионов УЕФА - 185
8. Плей-офф College football - 176
9. Дайтона 500 - 140
10. Мировая серия (бейсбол) - 124
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