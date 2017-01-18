NFL запретила Леди Гаге упоминать Трампа во время выступления на Супербоуле

Руководство NFL опасается политических споров после матча за Супербоул, сообщает ET Online. Лига уже уведомила певицу Леди Гагу о запрете на разговоры и любые упоминания об избранном президенте США Дональде Трампе во время ее выступления в перерыве матча. 51-й Супербоул пройдет в ночь с 4 на 5 февраля по московскому времени в Хьюстоне.

Отметим, что Леди Гага является сторонницей Хиллари Клинтон – соперницы Трампа на президентских выборах. После объявления итогов голосования певица участвовала в массовых беспорядках в Нью-Йорке. Напомним, что Леди Гага исполняла гимн США на 50-м розыгрыше Супербоула.