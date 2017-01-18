13:49 | АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

NFL запретила Леди Гаге упоминать Трампа во время выступления на Супербоуле

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Руководство NFL опасается политических споров после матча за Супербоул, сообщает ET Online. Лига уже уведомила певицу Леди Гагу о запрете на разговоры и любые упоминания об избранном президенте США Дональде Трампе во время ее выступления в перерыве матча. 51-й Супербоул пройдет в ночь с 4 на 5 февраля по московскому времени в Хьюстоне.

Отметим, что Леди Гага является сторонницей Хиллари Клинтон – соперницы Трампа на президентских выборах. После объявления итогов голосования певица участвовала в массовых беспорядках в Нью-Йорке. Напомним, что Леди Гага исполняла гимн США на 50-м розыгрыше Супербоула.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

свобода слова, как никак, не придерёшься. главное, что новость=то спортивная!

14:08

samsam

Ну да. Что такое пас Роджерса на Кука за три секунды до конца игры. Что такое филдголы Кросби. Вот имя Трампа и Леди Гага это конечно самое важное, что есть в НФЛ.

14:01

П_о_в_а_р

Тирания.

14:00

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