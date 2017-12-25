Фанат "Питтсбурга" стал инвалидом, погнавшись за мартышкой, которая украла его клубную бейсболку

Фанат "Питтсбург Стилерз" Джефф Свиндельгейм едва не погиб при попытке вернуть свою любимую клубную бейсболку. Он отдыхал на Бали, когда его головной убор стащила мартышка. Обезьяна запрыгнула на крышу, Джефф полез за ней и сорвался с десятиметровой высоты.

В результате падения болельщик оказался парализован ниже спины, врачи ввели его в состояние искусственной комы. Мать Свиндельгейма перевела 59 тысяч евро, чтобы его транспортировали для лечения в США.