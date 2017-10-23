Джастин Тимберлейк выступит на Супербоуле

Известный музыкант Джастин Тимберлейк в своем Твиттере подтвердил, что будет выступать в перерыве 52-го Супербоула. Отмечается, что певец договорился о проведении шоу с организаторами турнира еще в сентябре.

В последний раз Тимберлейк выступал на Супебоуле в 2004 году, который проходил в Хьюстоне. В прошлом сезоне победителем турнира стали "Нью-Ингленд", одержавший волевую победу над "Атлантой" со счетом 34:28 в овертайме.