Бушар проспорила свидание фанату во время Супербоула

Бывшая 7-я ракетка мира Эжени Бушар пойдет на свидание со своим фанатом, так как проиграла спор во время Супербоула. 22-летняя канадка при счете 28:3 в пользу "Атланты" написала в твиттере: "Я знала, что "Атланта" выиграет", на что ей поступило предложение пойти на свидание, если победу одержит "Нью-Инглэнд". В итоге в конце встречи на табло горел счет 34:28 в пользу "Пэтриотс", а сама теннисистка написала: "Урок усвоен. Никогда не ставь против Тома Брэди".

Напомним, 39-летний распасовщик "Нью-Ингленд" Том Брэди был признан лучшим игроком Супербоула.

@geniebouchard if patriots win we go on a date? – TW1 (@punslayintwoods) 6 февраля 2017 г.