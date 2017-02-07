14:39 | АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

Бушар проспорила свидание фанату во время Супербоула

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Бывшая 7-я ракетка мира Эжени Бушар пойдет на свидание со своим фанатом, так как проиграла спор во время Супербоула. 22-летняя канадка при счете 28:3 в пользу "Атланты" написала в твиттере: "Я знала, что "Атланта" выиграет", на что ей поступило предложение пойти на свидание, если победу одержит "Нью-Инглэнд". В итоге в конце встречи на табло горел счет 34:28 в пользу "Пэтриотс", а сама теннисистка написала: "Урок усвоен. Никогда не ставь против Тома Брэди". 

Напомним, 39-летний распасовщик "Нью-Ингленд" Том Брэди был признан лучшим игроком Супербоула.

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Материалы REN-TV

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