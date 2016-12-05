09:46 | АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ

Брэди - первый квотербек, одержавший более 200 побед в НФЛ

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Квотербек "Нью-Ингланд Пэтриотс" Том Брэди стал рекордсменом Национальной футбольной лиги (НФЛ). Сегодня 39-летний американец со своей командой переиграл "Лос-Анджелес Рэмс" (26:10) и обошел легендарного Пейтона Мэннинга по количеству побед в качестве стартового квотербека.

Напомним, в феврале этого года известный в прошлом игрок "Денвер Бронкос" стал первым квотербеком, достигшим отметки в 200 побед, и завершил карьеру.

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