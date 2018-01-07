Шиффрин добилась 40-й победы на этапах Кубка мира

Американка Микаэла Шиффрин стала победителем слалома на этапе Кубка мира в Краньска-Горе. Второй стала шведка Фрида Хансдоттер, третьей – швейцарка Венди Хольденер. Россиянка Екатерина Ткаченко заняла 26-е место.

Для 22-летней Шиффрин, у которой в активе три золота чемпионатов мира и одно - Олимпиады в Сочи, это 40-я победа на этапах Кубка мира. Столько же побед к этому возрасту было у великого шведского горнолыжника Ингемара Стенмарка. Больше побед до достижения 23-х лет было только у другой известной австрийской горнолыжницы Аннемари Мозер-Прель - 41.

Также Шиффрин стала лишь второй горнолыжницей в истории, которой удалось выиграть первые четыре гонки во всех дисциплинах на старте календарного года. Ранее это удалось только великой швейцарской горнолыжнице Френи Шнайдер в 1989 году.

Краньска-Гора (Словения)

Кубок мира

Женщины

Слалом

1. Шиффрин (США) - 1.43,50 (51,44 + 52,06)

2. Хансдоттер (Швеция) - 1.45,14 (52,91 + 52,23)

3. Хольденер (Швейцария) - 1.45,37 (53,04 + 52,33)

4. Влгова (Словакия) - 1.45,68 (53,74 + 57,94)

5. Б. Шильд (Австрия) - 1.45,93 (54,38 + 51,55)

6. Мейяр (Швейцария) - 1.47,18 (53,75 + 53,43)...

26. ТКАЧЕНКО (Россия) - 1.52,41 (56,85 + 55,56)

Кристина Алопина не смогла завершить первый спуск.