Бывший нападающий «Ювентуса» Божинов вернулся в Италию

Бывший нападающий «Ювентуса» Валери Божинов вернулся в Италию. 33-летний болгарин подписал контракт с «Пескарой», сообщает официальный сайт клуба

Божинов находится в статусе свободного агента с тех пор, как истек срок действия его контракта с болгарским клубом «Ботев». Главный тренером «Пескары» является Никола Легротталье, с которым форвард играл в «Юве».

За свою карьеру Божинов поиграл почти за два десятка команд. Наиболее он известен по выступлениям за «Лечче» (78 матчей, 20 голов), «Партизан» (67 матчей, 25 голов), «Парму» (41 матч, 11 голов), а также за «Ювентус» и «Манчестер Сити». В его активе семь мячей в 43 матчах за сборную Болгарии.