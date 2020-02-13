Бывший нападающий «Ювентуса» Божинов вернулся в Италию
Бывший нападающий «Ювентуса» Валери Божинов вернулся в Италию. 33-летний болгарин подписал контракт с «Пескарой», сообщает официальный сайт клуба
Божинов находится в статусе свободного агента с тех пор, как истек срок действия его контракта с болгарским клубом «Ботев». Главный тренером «Пескары» является Никола Легротталье, с которым форвард играл в «Юве».
??? | UFFICIALE— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) February 13, 2020
??? #??? ? BiancAzzurro! ??
? https://t.co/DyoTPg1ww5#WelcomeValeri ?? pic.twitter.com/Fsft65XpYb
За свою карьеру Божинов поиграл почти за два десятка команд. Наиболее он известен по выступлениям за «Лечче» (78 матчей, 20 голов), «Партизан» (67 матчей, 25 голов), «Парму» (41 матч, 11 голов), а также за «Ювентус» и «Манчестер Сити». В его активе семь мячей в 43 матчах за сборную Болгарии.