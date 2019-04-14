Роман Власов: "Золото чемпионата Европы показало, что я на правильном пути"

Российский борец греко-римского стиля Роман Власов после завоевания золота на чемпионате Европы отметил, что этот турнир стал этапом подготовки к Олимпиаде-2020, а его целью является третья золотая олимпийская награда. В финале ЧЕ россиянин победил немца Роланда Шварца.

- На таких стартах легко никогда не бывает, подготовка к чемпионату была тяжелой - чемпионат России, потом снова пришлось доказывать свое лидерство на международном турнире, - приводит ТАСС слова Власова. - Но главный старт года еще впереди, это золото показало, что я на правильном пути. Каждый этап подготовки важен, что домашний чемпионат, что европейский.

Сейчас уже нельзя допускать ошибок, нужно идти только вперед, я иду к вершине под знаком "три".