Роман Власов: «Очень хочу стать трехкратным олимпийским чемпионом»

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов выиграл Кубок России на призы главы Башкортостана, прошедший в Уфе. В финале категории до 77 кг он одержал досрочную победу над Егором Депцовым.

— Я год нигде не боролся, но все это время тренировался. После поражения на чемпионате мира в прошлом году для меня ценным является каждый старт — все это возвращает мне уверенность, — сказал Власов пресс-службе Федерации борьбы России. — Мне было очень важно выиграть в Уфе, подтвердить свое лидерство в стране, и я рад, что все получилось. На данном этапе я доволен своим выступлением, но мне еще предстоит набрать форму.

— Если не знать борьбу Романа Власова, можно подумать, что ваш коронный прием — накат...

— У всех нас была такая большая пауза, и я понимал, что нужно первые встречи пробороться полностью, все шесть минут. Если бы я выиграл всех быстро — болельщики, возможно, получили бы больше удовольствия, но до Олимпийских игр остается не так много времени, и надо готовить свой организм к полным схваткам.

— Какие выводы сделали, находясь на карантине?

— Я стал понимать, что созрел для того, чтобы передавать свои знания. Я создал YouTube-канал — и в свободное время буду делиться опытом, планирую один раз в месяц выпускать интересный видеоролик. Я в борьбе 25 лет, получаю от борьбы большое удовольствие и знаю, что для маленьких мальчишек, которые равняются на нас, это важно и нужно. Я буду показывать свою подготовку. Я благодарен каждому, кто идет со мной к моей мечте.