Министр спорта РФ Павел Колобков дал оценку формату и зрелищности «Гран-при Москвы — кубка АЛРОСА» по вольной и греко-римской борьбе. Турнир прошел 29-30 ноября во дворце гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой.

Соревнования прошли в новом формате — в первый день стартовали личные турниры, во второй — прошла матчевая встреча сборных России и мира. При этом каждый поединок командного матча стал финалом личных соревнований.

«Кубок Алроса» порадовал праздничной обстановкой, хорошим залом, количеством зрителей и интересным форматом, — приводит ТАСС слова Колобкова. — Под конец года встретились сильнейшие спортсмены России и мира, и по их борьбе можно увидеть, как все они активно готовятся к Олимпиаде — все в отличной форме. Думаю, что «Гран-при Москвы» стал для его участников отличной возможностью проверить свои силы за полгода до Олимпийских игр в Токио".