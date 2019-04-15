Муса Евлоев: "Победа на ЧМ-2018 в Будапеште только добавила мне уверенности"

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев, который одержал победу над болгарским спортсменом Кириллом Миловым в финальной схватке в весовой категории до 97 килограмм на чемпионате Европы-2019 в Бухаресте, признался, что чувствует себя увереннее на крупных турнирах после ЧМ-2018 в Будапеште, информирует ТАСС.

Турнир в Румынии проходил с 8 по 14 апреля.

– Я отлично себя чувствовал на сборах, приехал сюда брать свое и отборолся так, как и настраивался, хотя ни на кого индивидуально не готовился. Кому как, а мне победа на чемпионате мира в Будапеште только уверенности добавила. Я волновался раньше, когда только попал в сборную. А сейчас просто выхожу и делаю свое дело – мандражируют пусть соперники, которые против нас выходят".

На этом чемпионате мира мы взяли пять золотых медалей, я думал, вообще все заберем. Ничего – в следующий раз постараемся еще лучше выступить. Но сейчас для всех нас самое главное – взять олимпийские лицензии на чемпионате мира в Нур-Султане, – приводит слова Евлоева ТАСС.

Сборная России одержала победу на ЧЕ в командном зачете. В активе россиян пять золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые медали.

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