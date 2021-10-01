Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что российских борцов, которые летели на чемпионат мира в Осло, сняли с рейса.

«Здесь не нужно психовать и возмущаться. Будем честны, даже в России не каждый человек носит маски. Есть правила, в Европе они очень жесткие. Мы заранее знаем эти правила и должны их соблюдать. Политики здесь никакой нет. В чем проблема надеть маску и полететь? Тем более, если ты спортсмен и летишь на соревнования. Ты первым должен соблюдать все антиковидные правила! Они созданы для вашей же безопасности. Иначе это просто безолаберность», — сказала Журова «СЭ».

Россиян сняли с рейса на пересадке в Амстердаме из-за несоблюдения масочного режима. Среди тех, кого сняли с рейса, главный тренер команды Дзамболат Тедеев, Абдулрашид Садулаев, который был знаменосцем национальной команды на закрытии Олимпиады-2020, Тимур Бижоев, Евгений Жербаев и Абасгаджи Магомедов. Спортсмены провести ночь в аэропорту Амстердама, после чего утром вылетели в Осло.

Чемпионат мира пройдет в Осло 2-10 октября.