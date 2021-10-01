Тедеев прокомментировал снятие сборной России с рейса

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев поделился мнением о снятии членов делегации с самолета по пути на чемпионат мира в Осло.

«Полицейские сказали, чтобы половина наших спортсменов просто вышла. Они не объяснили, в чем проблема и чего они хотят. Они что-то говорили, мы даже их не понимали. Среди нас был журналист, который понимал. Нам сказали дать паспорта, ребята их дали. Их вывели, я тоже вышел к ним. Потом нам начали объяснять, что якобы была приспущена маска, из-за этого просят выйти. Это произошло на ровном месте, повода не было. Все местные были без масок вообще. А нам такие требования предъявили, и мы были вынуждены подчиниться, потому что мы законопослушные люди. Что нам оставалось делать? Мы сделали, что они просили: остались там. Мы взяли новые билеты и только что приземлились в аэропорту Осло», — приводит слова Тадеева «Матч ТВ».

Россиян сняли с рейса на пересадке в Амстердаме из-за несоблюдения масочного режима. Среди тех, кого сняли с рейса, главный тренер команды Дзамболат Тедеев, Абдулрашид Садулаев, который был знаменосцем национальной команды на закрытии Олимпиады-2020, Тимур Бижоев, Евгений Жербаев и Абасгаджи Магомедов. Спортсмены провести ночь в аэропорту Амстердама, после чего утром вылетели в Осло.

Чемпионат мира пройдет в Осло 2-10 октября.