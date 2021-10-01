Блогер раскрыл подробности снятия сборной России по борьбе с самолета в Нидерландах
11:43
Блогер Исрафил Исрафилов рассказал о подробностях снятия с рейса сборной России по вольной борьбе, которая летела в Осло на чемпионат мира.
«Под конвоем полиции сборная России по вольной борьбе остается ночевать в аэропорту Схипхол в столице Голландии», — рассказал блогер в Telegram-канале.
Россиян сняли с рейса на пересадке в Амстердаме из-за несоблюдения масочного режима. Среди тех, кого сняли с рейса, главный тренер команды Дзамболат Тедеев, Абдулрашид Садулаев, который был знаменосцем национальной команды на закрытии Олимпиады-2020, Тимур Бижоев, Евгений Жербаев и Абасгаджи Магомедов. Спортсмены провели ночь в аэропорту Амстердама, а утром вылетели в Осло.
Чемпионат мира пройдет в Осло 2-10 октября.
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