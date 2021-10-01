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Сборную России по вольной борьбе не пустили на рейс в Амстердаме из-за масочного режима

10:03
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что сборную по вольной борьбе сняли с рейса до Осло в Амстердаме.

«Ребята улетели другим рейсом, своим им улететь не дали. Самое интересное, что нет никаких протоколов, никаких объяснений: вот ты, ты и ты, сняли с рейса. Вроде как нарушили в аэропорту масочный режим. Приспущена была маска или еще что-то. Но все без диалога и без объяснений. Пусть это будет нашей самой большой проблемой. Главное, что команда полным составом летит в Осло», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

Чемпионат мира пройдет в Осло 2-10 октября.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211001/borba-1752609275.html

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Сергей Разин все материалы автора

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