Сборную России по вольной борьбе не пустили на рейс в Амстердаме из-за масочного режима

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что сборную по вольной борьбе сняли с рейса до Осло в Амстердаме.

«Ребята улетели другим рейсом, своим им улететь не дали. Самое интересное, что нет никаких протоколов, никаких объяснений: вот ты, ты и ты, сняли с рейса. Вроде как нарушили в аэропорту масочный режим. Приспущена была маска или еще что-то. Но все без диалога и без объяснений. Пусть это будет нашей самой большой проблемой. Главное, что команда полным составом летит в Осло», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

Чемпионат мира пройдет в Осло 2-10 октября.