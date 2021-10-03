Мамиашвили: «Магомедов не оставил шансов американцу в финале»
23:49
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов не оставил шансов в финальной схватке чемпионата мира американцу Дэйтону Фиксу.
«Уверенная победа над очень сильным американцем, который весь турнир прошел очень уверенно. Абасгаджи ни одной ошибки не допустил, кроме момента, когда он, что называется, зевнул край ковра, и уверенно выиграл, — сказал Мамиашвили ТАСС. — Магомедов тоже в своей группе отборолся уверенно, и схватка ожидалась напряженной. Она такой и была, но для людей, имеющих определенное отношение к борьбе, было видно, что шансов у американца не было».
23-летний Магомедов завоевал золото в категории до 61 кг.
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