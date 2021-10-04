Садулаев вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе
18:40
Российский борец Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в Осло.
В полуфинальной схватке в весовой категории до 97 кг он со счетом 11:0 победил представителя Украины Магомеда Закариева. В финале во вторник, 5 октября, Садулаев поборется за золотую медаль с американцем Кайлом Снайдером.
25-летний Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2021). Снайдер является олимпийским чемпионом 2016 года и серебряным призером Игр в Токио в весовой категории до 97 кг.
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