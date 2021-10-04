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Садулаев вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе

18:40
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Российский борец Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в Осло.

В полуфинальной схватке в весовой категории до 97 кг он со счетом 11:0 победил представителя Украины Магомеда Закариева. В финале во вторник, 5 октября, Садулаев поборется за золотую медаль с американцем Кайлом Снайдером.

25-летний Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2021). Снайдер является олимпийским чемпионом 2016 года и серебряным призером Игр в Токио в весовой категории до 97 кг.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12574605

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Александр Кравченко все материалы автора

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