Шахиев и Курбанов стали финалистами ЧМ по вольной борьбе

В Осло завершился очередной день чемпионата мира по вольной борьбе. Россияне Загир Шахиев и Магомед Курбанов вышли в финалы турниров в своих весовых категориях.

Шахиев выступает в весе до 65 кг. На пути к финалу он победил Рохита Сингха из Индии (5:4), турка Салахиттина Кылычсалайяна (10:0) и монгола Томора-Очирина Тулгу (4:4, последним совершил результативное действие). За золото Шахиев поборется с иранцем Амиром Мохаммадом Яздани. Схватка состоится 4 октября.

Курбанов выступает в весе до 92 кг. На пути к финалу он победил корейца Квон Хек Бона, представляющего Белоруссию Омарагаджи Магомедова (9:0) и представляющего Азербайджан Османа Нурмагомедова (7:4). За золото он поборется с иранцем Камраном Гасемпуром. Схватка состоится 4 октября.

Бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 74 кг стал Тимур Бижоев. В утешительной схватке он победил представляющего Болгарию Али-Пашу Умарпашаева (5:2), а в схватке за бронзу — грузина Автандила Кенчадзе (8:6).

Абубакар Муталиев (до 57 кг) проиграл в 1/16 финала американцу Трэвору Гилману (туше). 4 октября он будет бороться в утешительном раунде. Также в утешительный раунд попал Радик Валиев (до 79 кг), в 1/4 финала уступивший американцу Джордану Барроузу (4:9).