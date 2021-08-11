Борцы из 55 стран примут участие в чемпионате мира среди юниоров в Уфе

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по вольной, женской и греко-римской борьбе среди юниоров, который пройдет с 16 по 22 августа в Уфе. Об этом сообщил президент ФСБР, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

«Юниорский мир был на Играх в Токио самой обсуждаемой темой после непосредственно олимпийского турнира по борьбе. 15 августа мы встречаем президента UWW Ненада Лаловича. Он примет участие в церемонии открытия чемпионата мира. Борцы из США, Иран, Турция, Венгрия, Германия, Канада, Грузия и других борцовских держав выступят в Уфе. Более 1500 борцов, тренеров, судей и гостей из 55 стран мира прилетят в Уфу. Почти два года юниоры не могли выявить сильнейших. Для этого возраста это долгий срок. Уфа-2021 будет по-настоящему долгожданным и глобальным событием для мира борьбы. Хочу поблагодарить UWW за оказанное доверие и главу Башкортостана Радия Хабирова за созданные борцам возможности и то внимание, которое уделяется нашему виду спорта», — сказал Мамиашвили.

Россия трижды проводила чемпионаты мира среди взрослых по олимпийским видам борьбы — в 1997 по вольной борьбе в Красноярске, в 2002 по греко-римской борьбе и 2010 по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве. При этом чемпионат мира среди юниоров наша страна принимает впервые.