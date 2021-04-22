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Исполком МОК одобрил переход российского чемпиона мира по вольной борьбе Цаболова в сборную Сербии

18:40
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил переход борца вольного стиля Хетика Цаболова, выступающего в весовой категории до 74 килограмм, из российской национальной команды в сборную Сербии.

Цаболов освобожден от трехлетнего периода ожидания, который полагается после смены гражданства спортсменом. Таким образом, он сможет выступить за сборную Сербии на Олимпиаде-2020 в Токио при условии успешной квалификации.

29-летний спортсмен является чемпионом мира 2014 года в весовой категории до 70 кг. Также он является двукратным чемпионом России. В марте стало известно о том, что Цаболов получил гражданство Сербии.

Летние Олимпийские игры в Японии пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.olympic.org/news/ioc-executive-board-supports-olympic-motto-proposal

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