Дзамболат Тедеев: «Моя зарплата в сборной — 130 тысяч рублей в месяц. Я своему водителю плачу 100 тысяч»
20:51
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев в интервью «СЭ» посетовал на маленькую зарплату.
— Сейчас у меня зарплата 130-140 тысяч рублей в месяц, — признался тренер.
— Вы довольны?
— Ну... Я водителю своему плачу 100 тысяч. В моем статусе в других видах спорта получают миллионы.
— В футболе Фабио Капелло [за работу со сборной России] получал 6 миллионов евро в год.
— И результат где? А у нас есть результат и... Надеюсь, кто-то послушает и исправит эту ситуацию. Ребенок должен смотреть и думать: «Если я стану олимпийским чемпионом или чемпионом мира, у меня в финансах вопросов не будет».
Сборная России по вольной борьбе завоевала на Олимпийских играх в Токио четыре медали, из которых три — золотые.
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