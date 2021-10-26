Чемпиону мира припомнили пробу десятилетней давности. Кто следующий?

Тяжелую атлетику в России пытаются принести в жертву из-за борьбы за власть в международной федерации.

Положительную допинг-пробу тяжелоатлета Родиона Бочкова, вероятно, используют против России на выборах главы Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Об отстранении призера чемпионата Европы за тест 2012 года стало известно накануне. Сообщается, что в пробе 28-летнего спортсмена обнаружен дегидрохлорометил-тестостерон. Бочков получил временное отстранение от Международного агентства допинг-тестирования (ITA) до конца расследования. Разбираемся, какие последствия для тяжелой атлетики России будет иметь этот инцидент.

Тотальный бездопинговый режим

Проба Бочкова стала сенсацией для всех, кто следит за судьбой тяжелой атлетики. Болельщики и профессионалы отвыкли от скандалов с россиянами в этом виде спорта. Провальный тест Родиона — единственное заметное нарушение антидопинговых правил за последние пять лет. После череды скандалов 2011-2015 года наши тяжелоатлеты успешно перешли в тотальный бездопинговый режим. Это позволило восстановить права на выступление без ограничений, в том числе на международных соревнованиях. Сам же Бочков с момента пробы успел завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы-2019 в Батуми и взять золото молодежного чемпионата мира.

Тем не менее профессионалам очевидно, что тест «допингиста» Бочкова вскрыт ITA весьма «своевременно» и, вероятно, не ради борьбы за чистоту спорта. Допинг-скандал, в котором замешаны русские атлеты, разгорелся в аккурат в преддверии выборов президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), где Россия настойчиво потребовала многого. Во-первых, наша страна анонсировала кандидатуру Максима Агапитова, чемпиона мира по тяжелой атлетике и главы национальной федерации (ФТАР), на должность президента IWF. Во-вторых, заявилась и на ряд стратегических комитетов в организации — в том числе и на медицину. Опасный момент: неужели Россия пытается вернуть себе лидерство в мировой тяжелой атлетике?

Угроза коррупционной системе

Напомним, выборы президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) состоятся в Узбекистане 19-20 декабря 2021 года. IWF сегодня — это одна из самых проблемных спортивных управленческих структур, которая переживает глубокий кризис и последствия крупнейшего допингового скандала. Бывший президент организации Тамаш Аян возглавлял федерацию с 2000 года и покинул пост в апреле 2020 года из-за обвинений в коррупции и случаях сокрытия допинга. Сообщалось, что при Аяне было сокрыто более 60 положительных допинг-проб спортсменов из 18 стран. Факты злоупотреблений были обнародованы в фильме журналиста Хайо Зеппельта, который обвинил экс-главу в создании коррупционных схем и покрывательстве допинг-спортсменов. По решению исполкома IWF было проведено дополнительное расследование. Информацию о масштабах злоупотреблений подтвердил в своем отчете и Ричард Макларен, глава комиссии по делу о коррупции в IWF. В связи с пандемией COVID-19 организация длительное время оставалась без президента, постоянно передвигая даты голосования. Кандидатов на пост главы IWF выдвинули более 11 стран. На должности в структурных подразделениях уже претендует около 150 человек.

Выдвижение главы ФТАР (RWF) Максима Агапитова для многих конкурентов стало неприятным сюрпризом. На западе Агапитов известен как непримиримый борец с допингом, который приложил усилия для «сноса» Аяна. О том, что глава ФТАР участвовал в расследовании, стало известно от профессора Ричарда Макларена, который выступил на стороне чемпиона из России в спортивном арбитраже (CAS) в июле 2021 года в деле «Агапитов против МОК». Стоит отметить, что глава ФТАР много лет жестко настаивает на изменении существующих антидопинговых правил, требуя у IWF дополнительных полномочий для национальных федераций для борьбы с допингом. Кроме того, он говорит о необходимости отмены штрафов за внесоревновательные положительные пробы спортсменов, если вина федерации отсутствует. Это грозит IWF потерей доходов и крушением коррупционной системы. Агапитов настаивает на обязательном расследовании роли персонала спортсмена при положительных пробах. Последнее в ситуации Бочкова точно бы не помешало.

Родион Бочков. Фото Global Look Press

Кто нуждается в продолжении допингового банкета?

Ни формально, ни официально Максим Агапитов не может отвечать сегодня за то, что было до него. Он возглавил ФТАР в 2016 году, спустя четыре года после пробы Родина Бочкова. Но этим скандалом оппоненты связали его по рукам и ногам. Согласно антидопинговым правилам ФТАР не имеет права комментировать сложившуюся ситуацию и вынуждена отделываться дежурными комментариями.

— Исполняя требования международного антидопингового законодательства, национальная федерация должна оказать полное содействие антидопинговым организациям в расследовании инцидента, — сообщили во ФТАР. — Мы ждем справедливого решения по Родиону Бочкову, принятого компетентным органом, КАС или панелью IWF. Считаем необходимым исключить любые сомнения и возможные двойные толкования, в том числе в контексте предвыборной кампании в IWF.

Скорее всего, история Бочкова — это начало настоящей мировой войны в тяжелой атлетике. Накануне выборов главы IWF состоится чемпионат мира, где ожидается выступление нашей национальной сборной. Но ведь не только нашей? В деле борьбы за пост президента IWF надежнее допинг-офицера пока ничего не придумано. И еще неизвестно, «косяки» каких стран потянутся за российским спортсменом. Скандал с Бочковым — предупреждение всем, кто хотел бы положить конец манипуляциям с пробами. Страны — лидеры в тяжелой атлетике, которые долгое время скрывали своих спортсменов через Аяна, все еще отчаянно нуждаются в продолжении допингового банкета, а не в смене парадигмы или реформах. Попытки России закрыть допинговые лазейки, которыми конкуренты так успешно пользовались много лет, вызывают не только раздражение, но и активное противодействие.