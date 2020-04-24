Выборы президента Европейской федерации тяжелой атлетики состоятся в Москве 29 октября

Выборный конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики запланирован на 29 октября. Он пройдет за два дня до старта чемпионата Европы в Москве, сообщает ТАСС.

Первоначально планировалось, что выборы руководства EWF состоятся 2 апреля, однако из-за пандемии коронавируса и переноса на более поздний срок чемпионата Европы было принято решение об изменении даты конгресса.

Одним из претендентов на пост главы EWF является президент Федерации тяжелой атлетики России и член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов.