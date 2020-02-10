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Вернувшийся после дисквалификации Ловчев может пропустить чемпионат Европы. А все из-за травмы

13:05
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Штангист Алексей Ловчев может пропустить апрельский чемпионат Европы в Москве из-за травмы, которую он получил в воскресенье на Кубке России в Санкт-Петербурге. Ловчев вернулся в спорт в конце декабря после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

— Ловчев гарантировал себе право выступить на чемпионате Европы, но все будет зависеть от того, насколько серьезна его травма локтя, которую он получил вчера на втором подходе, — цитирует ТАСС главного тренера мужской сборной России Олега Писаревского. — Будем держать с ним связь, в течение недели спортсмен должен пройти медицинское обследование. Но зная, что Ловчев в хорошей форме, я его уже включил на сбор в Сочи, который начнется совсем скоро.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Москве с 2 по 12 апреля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7724573

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