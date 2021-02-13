Стала известна возможная причина смерти олимпийского чемпиона Власова
Причиной смерти олимпийского чемпиона 1960 года по тяжелой атлетике Юрия Власова мог стать тромб, сообщил РИА Новости главный тренер мужской национальной команды Олег Писаревский.
Власов скончался в субботу, 13 февраля, на 86-м году жизни. «Власов умер утром во время завтрака. Его дочь рассказала, что утром он был веселым, жизнерадостным, а за столом поник. Видимо, тромб. Так предварительно предполагаем, только вскрытие покажет причину смерти, — сказал Писаревский. — Он был последним из могикан, кто добивался больших успехов на международной арене. Власов и Леонид Жаботинский были двумя гигантами в тяжелой атлетике. Мы потеряли апологета тяжелой атлетики, Юрий был неповторимым спортсменом, и сейчас таких людей нет».
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю