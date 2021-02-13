Михаил Кокляев рассказал о смерти Юрия Власова

Российский стронгмен Михаил Кокляев в беседе с «СЭ» рассказал о гибели олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике, писателя Юрия Власова.

«Мне информацию об этом сбросил Вячеслав Иванович Клоков. Даже не стал никому звонить, чтобы уточнять что-то. Это утрата. Отламываются весомые куски от корабля. Наша задача — не ударить в грязь лицом. Надо морально и нравственно соответствовать вещам, которыми обладал Юрий Петрович. Стараюсь за правильный смысл жить, даже не бороться. Хочу сохранить традиции советского спорта, которые больше олицетворяют в себе мужество. Приходится в сторону новомодного хайпа двигаться, но нужно хотя бы с этой трибуны доносить правильные вещи», — сказал Кокляев «СЭ».

13 февраля стало известно, что Юрий Власов скончался в возрасте 85 лет. За свою профессиональную карьеру в тяжелой атлетике он стал олимпийским чемпионом (1960), а также четырехкратным чемпионом мира.

(Сергей Федоров)