Чемпионат Европы в Москве будет посвящен памяти Юрия Власова

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который пройдет в Москве с 3 по 11 апреля, будет посвящен памяти Юрия Власова.

«Сегодня утром на 86-м году жизни умер олимпийский чемпион Юрий Петрович Власов, — цитирует ТАСС Агапитова. — Это большая утрата для всего советского и российского спорта. Вечная память великому атлету, писателю и легендарному человеку с активной жизненной позицией. Апрельский чемпионат Европы, который пройдет в Москве, будет посвящен памяти Юрия Власова».

Чемпионат Европы пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Изначально континентальное первенство должно было состояться в апреле 2020 года, затем его планировалось провести в начале июня, потом — в конце октября — начале ноября. Причиной неоднократных переносов соревнований стала пандемия коронавируса.