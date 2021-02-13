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Чемпионат Европы в Москве будет посвящен памяти Юрия Власова

18:52

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который пройдет в Москве с 3 по 11 апреля, будет посвящен памяти Юрия Власова.

Юрий Власов (слева).Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

«Сегодня утром на 86-м году жизни умер олимпийский чемпион Юрий Петрович Власов, — цитирует ТАСС Агапитова. — Это большая утрата для всего советского и российского спорта. Вечная память великому атлету, писателю и легендарному человеку с активной жизненной позицией. Апрельский чемпионат Европы, который пройдет в Москве, будет посвящен памяти Юрия Власова».

Чемпионат Европы пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Изначально континентальное первенство должно было состояться в апреле 2020 года, затем его планировалось провести в начале июня, потом — в конце октября — начале ноября. Причиной неоднократных переносов соревнований стала пандемия коронавируса.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10694531

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