Призер чемпионатов Европы по тяжелой атлетике Соболь пропустит Кубок России из-за травмы

Российская тяжелоатлетка Кристина Соболь пропустит Кубок России в Грозном из-за травмы ноги.

«У Кристины старая травма ноги, она лечится сейчас. Но мы продолжаем на нее рассчитывать, ни о каком уходе из спорта речи не идет», — приводит ТАСС слова главного тренера женской сборной России Геннадия Аниканова.

30-летняя Соболь является обладательницей двух серебряных медалей чемпионатов Европы. Также она входила в состав олимпийской команды России на Олимпиаде в Токио.