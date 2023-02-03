Призер чемпионатов Европы по тяжелой атлетике Соболь пропустит Кубок России из-за травмы
Российская тяжелоатлетка Кристина Соболь пропустит Кубок России в Грозном из-за травмы ноги.
«У Кристины старая травма ноги, она лечится сейчас. Но мы продолжаем на нее рассчитывать, ни о каком уходе из спорта речи не идет», — приводит ТАСС слова главного тренера женской сборной России Геннадия Аниканова.
30-летняя Соболь является обладательницей двух серебряных медалей чемпионатов Европы. Также она входила в состав олимпийской команды России на Олимпиаде в Токио.
Источник: https://tass.ru/sport/16954173
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