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Допинг

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Оправданная по делу о допинге штангистка Каширина выступит на Кубке России

Руслан Минаев
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Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина выступит на Кубке России в Грозном в феврале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера женской сборной Геннадия Аниканова.

По данным источника, 32-летняя спортсменка была отстранена от спорта в конце 2020 года на основании данных из базы московской лаборатории, которая содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов с 2012 по 2015 год.

В августе 2022 года Федерация тяжелой атлетики России получила от РУСАДА письмо о снятии с Кашириной обвинений в нарушении антидопинговых правил.

Источник: ТАСС
Татьяна Каширина
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