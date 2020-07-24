«Приходишь в сборную, а уже все готово». Олимпийский чемпион рассказал о допинговой системе в СССР

Олимпийский чемпион-1988, бывший глава Федерации тяжелой атлетики России Исраил Арсамаков рассказал об употреблении допинга в советской команде в 1980-е. По его словам, запрещенные препараты употребляли во многих странах, но в СССР была целая программа, а советские тяжелоатлеты даже продавали его.

— У нас стоил метаностенол 2 рубля 2 копейки, а там минимум от 10 до 15 долларов стоил, — цитирует «Настоящее время» Арсамакова. — В 1984 году после «Дружбы-84» в Канаде был чемпионат мира среди тяжеловесов. Там же был скандал. Поехали наши Курлович, Тараненко, Писаренко, и у них все эти анаболики были, они на продажу их везли, их на границе хлопнули, дисквалификация была. Скандал был мощный. Это все было известно, и возили, и все, потому что денег не было. Вопрос-то в чем? Мы как будто бы ничего не понимаем, говорим, что американцы «кушают». Да, они ловятся. Но когда их ловят, это не является их государственной ситуацией, а у нас вот именно все на высшем уровне происходит. Ты приходишь в сборную, а там уже все готово.